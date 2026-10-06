Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) sometió a consulta pública una reforma integral con el fin de regular las criptomonedas y prevenir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas en transacciones con estos activos virtuales.

Esta propuesta desarrolla que los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) pasan a ser sujetos de supervisión obligatoria ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).

La propuesta regulatoria define un “activo virtual” como cualquier fondo que pueda negociarse, aclarando que no poseen estatus de moneda de curso legal ni de divisa, según el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Leiner Vargas, economista.

En el plano operativo, las plataformas deberán aplicar medidas de identificación a clientes habituales y a usuarios ocasionales que efectúen transacciones iguales o superiores a los USD $1 000.

La normativa prohibiría de forma estricta las transacciones o relaciones comerciales con usuarios anónimos o bajo nombres ficticios, e impone la aplicación de la regla para recopilar, conservar y transmitir los datos del originador y del beneficiario en cada transferencia.

La propuesta también toma en cuenta los análisis del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) sobre los riesgos del uso de criptoactivos en estafas, ciberdelitos, blanqueo de capitales y evasión de sanciones.

Rodrigo Campos, criminólogo de la UNED.

Tras la publicación de la propuesta en el Diario Oficial La Gaceta, las partes que se involucran en el tema tendrán 10 días hábiles para enviar observaciones a la SUGEF, y una vez ratificada la norma final, los PSAV dispondrán de un plazo de seis meses para ajustar sus controles a las nuevas exigencias.