Una propuesta de ley que busca reformar la Ley de Policía para profesionalizar la carrera de los oficiales genera dudas en el ámbito judicial, especialmente por la redacción del proyecto.

El principal cuestionamiento se centra en la interpretación de dos artículos relacionados con la rectoría que tendría el Ministerio de Seguridad Pública sobre los cuerpos policiales del sector público.

La Dirección Jurídica del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) expresó preocupación por el alcance del control que podría ejercer la policía administrativa sobre los oficiales judiciales.

“Coincidimos con la Dirección Jurídica en que estas normas tendrían incidencia en la institución”, señaló Aisen Herrera, magistrado suplente de la Sala III.

La iniciativa establece que Seguridad Pública ejercerá la rectoría sobre todos los órganos del sector público, incluidas las fuerzas policiales reguladas por otras leyes, lo que podría afectar al OIJ.

“Con los cambios, se establece que Seguridad Pública ejercerá la rectoría sobre todos los órganos e instituciones del sector público, lo que afectaría al Organismo de Investigación Judicial, que quedaría subordinado a Seguridad Pública”, agregó Herrera. El OIJ, como cuerpo policial, depende del Poder Judicial y actúa como órgano auxiliar de los tribunales penales y del Ministerio Público.

Por esta razón, los magistrados acordaron que es necesario modificar los artículos señalados, ya que generan una afectación directa al OIJ.

Diario Extra consultó al diputado Gilberto Campos sobre los señalamientos de los magistrados. El legislador aseguró que la propuesta es clara en cuanto a que aplica únicamente a la policía administrativa. “Es una ley que explícitamente está destinada a las policías albergadas en el ámbito del Poder Ejecutivo. No se incluye, y es una interpretación errónea, a la policía judicial, que se rige por otra ley”, afirmó.

Campos consideró que la Corte Plena pierde de vista que la reforma se enfoca exclusivamente en la policía administrativa.