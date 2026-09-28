Reestreno de Avengers: Endgame arrasa en taquilla

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

‘Avengers: Endgame’, la segunda película más taquillera de la historia, ha demostrado que sigue teniendo mucho tirón entre los espectadores, que han llenado las salas de todo el mundo para ver el reestreno de la cinta, con unos minutos adicionales de metraje que enlazan la historia con la secuela ‘Doomsday’, que se estrenará en diciembre.

La película, que se estrenó originalmente en 2019 y recaudó entonces 2.885 millones de dólares, consiguió este fin de semana con su nuevo lanzamiento 86 millones de dólares, lo que la sitúa a la cabeza de la lista de más taquilleras.

Para este reestreno se han añadido cuatro escenas nuevas que conectan lo que pasó en ‘Endgame’ con la historia que contará ‘Doomsday’, que llegará a las salas de todo el mundo el 18 de diciembre.

‘Avengers: Endgame Encore’ (literalmente, Bis) es el título de la cinta, que cuenta con cuatro minutos más con nuevos personajes, entre los que se encuentra el esperado regreso de Robert Downey Jr. a la saga, pero ahora en el papel de Dr. Doom, tras fallecer como Iron Man en la entrega de 2019.

La película se proyecta en salas IMAX e Infinity Vision, un certificado que otorga Disney a las salas que combinan una pantalla de gran formato, imágenes de gran calidad y un sonido envolvente.

La segunda cinta más taquillera del fin de semana en Estados Unidos fue la nueva entrega de la saga de zombies de ‘Resident Evil’, que se hizo con 23,3 millones de dólares, para un total de 196 millones en todo el mundo en las dos semanas que lleva en salas.

‘Heart of the Beast’, lo nuevo de Brad Pitt, ocupa el tercer puesto, con 20 millones en las salas estadounidenses, para un total de 50 millones de dólares a nivel mundial.

Mientras que ‘Primetime’, con Robert Pattinson, se quedó con 19,1 millones de dólares en la cuarta posición y cierra el top 5 la cinta de animación ‘Forgotten Island’ , con 12,8 millones.