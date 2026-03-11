Rediseñan prueba para detectar bacterias resistentes a antibióticos

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Investigadores de la Universidad de Costa Rica (UCR) rediseñaron una prueba molecular PCR para detectar bacterias “superresistentes” a los antibióticos.

Este proyecto permite identificar microorganismos que antes pasaban inadvertidos por los sistemas comerciales diseñados en el extranjero.

El ajuste fue necesario al detectar que la variante genética IMP-18, muy frecuente en Costa Rica, no era reconocida por los reactivos internacionales. Esta omisión impedía que los pacientes recibieran el tratamiento oportuno, lo que ponía en riesgo su recuperación y vida.

Imagen con fines ilustrativos (Foto: Randall Sandoval)

La nueva prueba alcanzó un 100% de sensibilidad en las validaciones, superando el 0% de efectividad del sistema automatizado previo para dicha variante.

Además, el rediseño reduce el tiempo de detección de varios días a solo dos horas, agilizando la respuesta hospitalaria.Este logro científico ya está disponible para laboratorios clínicos del país, y según los científicos fortalece la vigilancia epidemiológica nacional.

El proyecto es resultado de una colaboración entre la UCR, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y laboratorios privados.