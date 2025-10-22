Redes de colegiales distribuyen vapeadores

El Colegio de Profesionales en Orientación (CPO) alertó sobre una nueva realidad que afecta a los centros educativos, donde estudiantes están organizando, distribuyendo y vendiendo vapeadores para el consumo dentro de las mismas instituciones.

Lo más preocupante, según la entidad, es que estos grupos están replicando las estructuras y dinámicas de las organizaciones criminales, lo que evidencia cómo la violencia comienza a permear los entornos escolares.

José Chavarría representante del CPO y profesional en Ciencias Criminológicas, alegó que incluso hay roles definidos dentro de los colegios, lo que permite incluso evadir la detección de las sustancias.

“Hay “cabecillas” que coordinan las acciones, estudiantes que se encargan de contactar a comerciantes externos, distribuidores internos y “campanas” que advierten la presencia de autoridades”, aseguró Chavarría.

La población más vulnerable corresponde principalmente a estudiantes de sétimo año, quienes atraviesan un delicado proceso de transición al ingresar a secundaria. Esta cifra representa aproximadamente el 65% del total, según datos del Ministerio de Educación Pública (MEP).

No obstante, Chavarría explicó a Diario Extra que no se detalló si estos estudiantes pertenecen a centros educativos públicos o privados, ni si residen dentro o fuera del Gran Área Metropolitana (GAM).

Vacío en la Ley

En Costa Rica existe la Ley N.º 10.066 que regula el uso de vapeadores, el cual dicta que, así como la Ley General de Control del Tabaco, el CPO considera que los protocolos institucionales del MEP necesitan una actualización urgente.

“Los protocolos mencionan la nicotina y sustancias similares, pero muchos de estos dispositivos no especifican en su etiquetado los componentes reales que contienen, por lo que los centros educativos no siempre activan las rutas de atención correspondientes”, advirtió Chavarría.

Ante esta situación, el Colegio propone fortalecer la capacitación del personal docente, administrativo y las familias, así como desarrollar programas de prevención que aborden el fenómeno desde una perspectiva socioeducativa.

Hay más drogas

Datos del MEP también reflejan una situación alarmante. Según el Departamento de Análisis Estadístico de la institución, en 2019 se registraron 471 estudiantes que consumieron drogas no medicadas, entre ellas el vapeo, mientras que para 2022 la cifra aumentó a 1.351 estudiantes, evidenciando un incremento significativo en apenas tres años.

Asimismo, la información también evidencia el consumo de otras sustancias dentro de los centros educativos. En 2022, se registraron 4.563 estudiantes que consumieron alcohol, además de 14 que usaron alucinógenos, 55 éxtasis, 113 cocaína, 19 crack, 4.754 marihuana y 1.796 tabaco, según los datos del Departamento.

Es importante mencionar que este medio solicitó los datos más actualizados a la cartera, la cual hasta el momento no los ha brindado, pues se aseguran que encuentra en trámite.

Según indicó el ministerio en el pasado, se regula este tema a través de lineamientos técnico-administrativos para la prevención del consumo y tráfico de sustancias psicoactivas en todos los ciclos, niveles y modalidades del sistema educativo.

Entre las medidas vigentes se incluye la obligatoriedad de revisar bolsos, mochilas y objetos similares al ingreso y permanencia de estudiantes en los centros educativos.

Asimismo, se proponen cambios en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, incorporando el vapeo dentro de las faltas graves, lo que conlleva una rebaja de 20 puntos en la nota de conducta, en comparación con la sanción anterior que oscilaba entre 11 y 19 puntos.

Consumo se triplica

Un estudio elaborado por el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) reveló un preocupante incremento en el uso de vapeadores entre la población joven, ya que su consumo se ha triplicado, pasando de un 4% a un 13%, lo que significa que uno de cada siete jóvenes utiliza estos dispositivos. Esto entre 2021 al 2025.

Además, la investigación evidenció que los dispositivos electrónicos contienen más de 50 sustancias nocivas para la salud.