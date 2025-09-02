El retorno de migrantes desde Costa Rica y Panamá hacia Colombia se ha convertido en terreno fértil para redes criminales transnacionales, que cobran por cada paso del trayecto y exponen a las personas a riesgos de violencia, trata y extorsión.

Un informe de la Comisión de las Defensorías del Pueblo de Costa Rica, Panamá y Colombia advierte que, entre enero y agosto del 2025, más de 14.000 personas tomaron la ruta en sentido contrario, muchas de ellas tras fracasar en su intento de avanzar hacia el norte o por haber sido víctimas de estafas y engaños.

“En Colón y Puerto Miramar, la ausencia de atención humanitaria y la falta de presencia de autoridades generan graves vulnerabilidades para las personas migrantes y refugiadas, quienes enfrentan altos costos de transporte, precariedad extrema en las condiciones de vida y riesgos de violencia”, señaló Jonathan Santana, director de Relaciones Internacionales de la Defensoría del Pueblo de Panamá.

Las defensorías advierten que no existen corredores humanitarios para quienes regresan, lo que los obliga a depender de redes ilícitas para transitar por zonas de alto riesgo, especialmente en áreas selváticas y marítimas.

Incluso se reportó un accidente marítimo en Panamá con 38 migrantes, incluidos niños y mujeres, que viajaban en embarcaciones sobrecargadas presuntamente controladas por estas estructuras criminales.

Andrés Sánchez Thorin, representante de la Oficina Regional de ONU Derechos Humanos para América Central, agregó:

“El retorno de miles de personas en la ruta Costa Rica–Panamá–Colombia se da en un contexto de desafíos significativos para el goce efectivo de sus derechos”.

Sánchez insistió en que “es el momento de reforzar la cooperación regional y el apoyo internacional, pues solo una acción conjunta puede prevenir abusos y garantizar dignidad a las personas migrantes y refugiadas”.

Por su parte, Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, recordó que la institución, junto con las Defensorías del Pueblo de Colombia, Panamá y Costa Rica, recorrió los pasos de la migración inversa para escuchar testimonios de las personas afectadas.

“Escuchamos relatos preocupantes y dolorosos sobre los desafíos que enfrentan los migrantes de regreso casi siempre hacia Colombia. Según los datos, durante el 2025 llegaron a Colombia, gota a gota, día tras día, unas 14.000 personas”, agregó Campbell.

Las organizaciones hacen un llamado urgente para que las autoridades atiendan a las personas en migración inversa y eviten que sean captadas por grupos armados no estatales o víctimas de nuevos episodios de violencia.