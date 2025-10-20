La red terrorista transnacional conocida como 764 es una organización criminal híbrida, descentralizada y formada principalmente por adolescentes. Su origen se remonta a 2021, en Stephenville, Texas, cuando un joven de 15 años identificado como Bradley Chance Cadenhead, alias Felix, fundó el grupo que el FBI hoy clasifica como “Amenaza de Nivel Uno” (Tier One) dentro de su lista de terrorismo digital.

El núcleo creado en 2019 operaba en la sextorsión y evolucionó hacia un modelo híbrido de criminalidad y extremismo.

Este fue el supuesto mensaje que envió dicho grupo a la UCR.



Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, su cosmovisión mezcla el nihilismo (es decir la negación de todo principio religioso, político y social), satanismo teísta y neonazismo, bajo la consigna “No Lives Matter”. Sus miembros glorifican la violencia, justifican la transgresión y promueven el caos como forma de colapso institucional.

Jóvenes entre 13 y 18 años actuaron como líderes y coordinadores; desde servidores privados en la red y canales en Telegram organizaron “misiones” que implicaban chantaje, producción de material autodestructivo y la inducción de daño físico en otras personas.

En Costa Rica, autoridades universitarias y de seguridad enfrentaron el pasado jueves una amenaza directa que invocó a la agrupación. La Universidad de Costa Rica (UCR) recibió un correo que afirmó pertenecer al grupo 764.

“Iré con dos pistolas y cuchillos” y “Esta será mi venganza por todo lo que me causaron. Todos ustedes sufrirán, así como yo sufrí”. La universidad ordenó la evacuación de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio y de todas sus sedes por directriz de sus autoridades. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumió la investigación del caso.

El patrón de operación de 764 resultó evidente en esa amenaza: los miembros aprovecharon plataformas digitales para difundir pánicos y forzar respuestas institucionales, replicando un modus operandi que ya había provocado evacuaciones en universidades de otros países.

En Costa Rica, la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y el OIJ activaron protocolos para identificar al remitente y descartar amenazas concretas o filtrar la autoría entre imitadores.

La red no funcionó como una banda transnacional clásica. No buscó lucro en primer término: buscó estatus, dominio simbólico y pertenencia entre quienes se sentían marginados.

Los “conductores” exigieron pruebas de lealtad: grabaciones, actos de autolesión o ataques verbales.

Cuando un blanco se negó, los líderes recurrieron al chantaje o a la humillación pública. Esa dinámica produjo un círculo vicioso donde víctimas se convertían en ejecutores para evitar represalias.

Investigadores y organismos internacionales han ligado a 764 con corrientes neonazis y con la Order of Nine Angles en la medida en que compartieron simbología y rituales; sin embargo, la novedad real radicó en que los operativos y las amenazas provinieron de menores, lo que complicó la respuesta judicial y la recuperación de pruebas digitales tras la evacuación de la UCR.