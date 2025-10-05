Un nuevo enjambre sísmico se registró en la falda sureste del Volcán Tenorio, con un evento principal de magnitud considerable, reafirmando la alta sismicidad de la zona de la Falla Chiripa.

Las Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Ria (RSN-UCR) destaca que la actividad sísmica es frecuente en la región de la Falla Chiripa.

Aunque esta secuencia sísmica no está directamente relacionada con la actividad volcánica del Tenorio, el sistema de fallas ha sido el epicentro de terremotos históricos destructivos, como los de Guatuso (1911) y Tilarán (1973), ambos alcanzando magnitud 6.5.

A detalle

El evento principal ocurrió el sábado 4 de octubre de 2025, con una magnitud de 5.4 a las 3:08 pm.

La secuencia de temblores se inició el 1 de octubre con un sismo de magnitud 2.4.

Hasta el momento, la Red Sismológica Nacional (RSN) ha localizado 85 sismos con una magnitud que oscila entre 2.2 y 5.4.

La actividad se concentra 7 km al sureste de la cima del Volcán Tenorio y 9 km al noreste de Tierras Morenas de Tilarán.

La sismicidad está asociada con un ramal del sistema de falla Chiripa. La tendencia noreste-suroeste de los epicentros coincide con este ramal. El sistema Chiripa es predominantemente de tipo transcurrente y tiene una extensión de aproximadamente 30 km.

El panorama

Esta no es la primera vez que ocurre una actividad intensa en la zona; secuencias sísmicas similares se presentaron en enero de 2018 (M 5.3) y junio de 2024 (M 4.9), aunque esta última asociada a un ramal diferente del sistema de fallas.

Las autoridades destacan que es fundamental destacar que esta sismicidad ocurre en fallas que atraviesan el edificio volcánico, y no tiene relación directa con actividad magmática en el macizo del Tenorio.

La identificación y estudio del sistema de fallas Chiripa provienen de trabajos y tesis desarrollados en la Escuela Centroamericana de Geología.

La RSN-UCR continuará monitoreando de cerca la evolución de esta actividad sísmica.

Dado que Costa Rica es un país altamente sísmico y los terremotos no se pueden predecir, se enfatiza la importancia de revisar y mantener actualizadas las medidas de seguridad en el hogar y el trabajo.