La Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica (RSN) explicó que los temblores percibidos el martes y este miércoles en horas de la noche no tienen relación.

En una publicación en redes sociales, el centro especializado, detalló que los eventos responden a diferentes partes del proceso de subducción.

“El sismo del 22 de octubre no es réplica del de ayer

El sismo ocurrido hoy 22 de octubre a las 9:43 p.m., de magnitud 4,8, se originó en el interior de la placa del Coco, a una profundidad de 55 km. En cambio, el sismo de ayer 21 de octubre (M 6,1) se produjo en la zona interplacas, es decir, en el contacto entre las placas del Coco y Caribe (o Panamá).

Como se observa en la figura, ambos eventos están relacionados con diferentes partes del proceso de subducción, que es el mecanismo tectónico dominante en el Pacífico Central costarricense”, indicaron.