El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó este martes 11 allanamientos simultáneos en distintos puntos de Alajuela, Heredia y Puntarenas, como parte de un operativo dirigido contra una organización criminal transnacional vinculada al tráfico internacional de drogas.

Según informó el director del OIJ, Randall Zúñiga, se busca detener a 8 personas (entre ellas, varios ciudadanos colombianos y costarricenses naturalizados) sospechosos de integrar una red dedicada al transporte, almacenamiento y comercialización de cocaína y marihuana.

Realizaron varios operativos en el país. Foto: OIJ.

Zúñiga detalló que la banda habría invertido más de 250 millones de colones en propiedades dentro del país, incluyendo un centro turístico en desarrollo con piscina, cabinas y casa club, aparentemente utilizado para legitimar capitales provenientes del narcotráfico.

Realizaron varios operativos en el país. Foto: OIJ.

Las investigaciones iniciaron en 2023, luego de recibir información confidencial que permitió identificar los movimientos de esta agrupación, la cual presuntamente enviaba droga desde Turbo, Colombia, hacia Costa Rica, utilizando embarcaciones construidas o adaptadas para ese propósito.

Realizaron varios operativos en el país. Foto: OIJ.

El jerarca añadió que, durante los últimos 3 años, el OIJ ha logrado decomisar al menos 7 toneladas de droga relacionadas con esta estructura y detener 11 personas que ya cumplen prisión preventiva.

Realizaron varios operativos en el país. Foto: OIJ.

El operativo de este martes permitió decomisar importante evidencia, entre ella drogas sintéticas, armas dinero en efectivo y equipos náuticos de alto valor.

Realizaron varios operativos en el país. Foto: OIJ.

Las acciones continúan mientras se contabilizan los materiales incautados y se espera la presentación de los detenidos ante el Ministerio Público.

Realizaron varios operativos en el país. Foto: OIJ.