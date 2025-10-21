El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó este martes 11 allanamientos simultáneos en distintos puntos de Alajuela, Heredia y Puntarenas, como parte de un operativo dirigido contra una organización criminal transnacional vinculada al tráfico internacional de drogas.
Según informó el director del OIJ, Randall Zúñiga, se busca detener a 8 personas (entre ellas, varios ciudadanos colombianos y costarricenses naturalizados) sospechosos de integrar una red dedicada al transporte, almacenamiento y comercialización de cocaína y marihuana.
Zúñiga detalló que la banda habría invertido más de 250 millones de colones en propiedades dentro del país, incluyendo un centro turístico en desarrollo con piscina, cabinas y casa club, aparentemente utilizado para legitimar capitales provenientes del narcotráfico.
Las investigaciones iniciaron en 2023, luego de recibir información confidencial que permitió identificar los movimientos de esta agrupación, la cual presuntamente enviaba droga desde Turbo, Colombia, hacia Costa Rica, utilizando embarcaciones construidas o adaptadas para ese propósito.
El jerarca añadió que, durante los últimos 3 años, el OIJ ha logrado decomisar al menos 7 toneladas de droga relacionadas con esta estructura y detener 11 personas que ya cumplen prisión preventiva.
El operativo de este martes permitió decomisar importante evidencia, entre ella drogas sintéticas, armas dinero en efectivo y equipos náuticos de alto valor.
Las acciones continúan mientras se contabilizan los materiales incautados y se espera la presentación de los detenidos ante el Ministerio Público.
“Estamos comprometidos con sacar al menos un gran caso por semana, y en los últimos días ya van dos organizaciones desarticuladas”, afirmó el director del OIJ.