Red de “Diablo” debía ₡60 millones a “Pecho de Rata”

Las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) revelan que la organización liderada por Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, mantenía una deuda de ₡60 millones con Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, por el aparente suministro de drogas.

El dato forma parte del informe final del caso Riverside, el cual documenta conversaciones entre Randall Delgado Mora, alias “Mister Músculo”, y “Pecho de Rata”, en las que ambos coordinaban pagos y el traslado de dinero producto, presuntamente, del narcotráfico.

En uno de los audios analizados por los investigadores, Delgado Mora le informó a López Vega que había recibido ₡4,74 millones de Herald Ruiz Vargas, alias “Guato”, líder de una célula criminal en Valle La Estrella.

Según el expediente, ese dinero sería utilizado para completar un abono de ₡20 millones, aunque aún quedaría pendiente una deuda de ₡60 millones.

“Así le ajusto a veinte millones con lo que recogió donde Guato, para abonarle veinte millones más y quedarle debiendo sesenta millones”, señala una de las conversaciones incluidas en el informe.

De acuerdo con el OIJ, “Pecho de Rata” respondió afirmativamente a la propuesta, mientras Delgado Mora continuó coordinando la forma en que el dinero sería trasladado.

Coordinaban entregas

Las autoridades indican que el efectivo sería movilizado por colaboradores identificados como “Los Gordillos”, quienes, según la investigación, realizaban entregas de dinero y otros encargos para la organización criminal.

En otro de los mensajes, Delgado Mora explicó que estos sujetos concluirían unas entregas en Guápiles antes de trasladar el dinero y consultó a López Vega si prefería recibirlo “a medio camino”, como supuestamente acostumbraban hacerlo.

Para el OIJ, estas conversaciones evidencian la relación comercial que existía entre ambas estructuras y respaldan la hipótesis de que “Pecho de Rata” fungía como uno de los principales proveedores de droga de la organización de “Diablo”, mientras “Mister Músculo” actuaba como el enlace encargado de coordinar pagos, abastecimiento y logística entre ambos grupos criminales.