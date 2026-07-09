La Red Nacional Antitabaco (RENATA) reaccionó con un profundo “sinsabor” ante la decisión del Gobierno de prorrogar hasta agosto de 2027 el reglamento técnico para vapeadores.

Nydia Amador, presidenta de la organización, advirtió en entrevista con Grupo Extra que esta medida representa una victoria para la industria tabacalera, ya que permitiría que sigan circulando productos con sabores y aromas diseñados específicamente para enganchar a menores de edad.

Para la organización, el Ministerio de Salud pudo haber optado por una aplicación diferenciada o progresiva de la norma en lugar de un aplazamiento total.

“Bueno, aquí quien gana es la industria definitivamente. En definitiva quien pierde por haber suspendido ese reglamento es la niñez y la juventud porque como le digo, perfectamente el Ministerio de Salud puede seguir aplicando todo lo que hay en la ley 9028 a este reglamento y a estos dispositivos”, dijo Amador a este medio.

La Red recordó que, según el Dictamen PGR-C-032-2024 de la Procuraduría, los dispositivos electrónicos ya están cubiertos por la Ley 9028 desde el año 2012.

Esto significa que el Ministerio ya posee la potestad jurídica para realizar inspecciones, prohibir publicidad y ejecutar decomisos sin necesidad de esperar a que el nuevo reglamento entre en vigencia total dentro de un año.

Imagen con fines ilustrativos (Foto: Archivo)

“Desde una perspectiva de colaboración técnica y resguardo de la salud pública, habría sido viable que el Ministerio de Salud hubiera valorado una aplicación diferenciada o progresiva de la normativa antes de decretar la suspensión total”, comunicó la RENATA en un comunicado.

Salud asegura que medidas siguen

Las autoridades enfatizaron que esta modificación no suaviza ni elimina ninguna de las disposiciones ya establecidas en el reglamento.

El viceministro de Salud, Dr. Juan Carlos Esquivel, aseguró que la prioridad absoluta es proteger a la niñez y la adolescencia.

“La protección de la salud de la población sigue siendo nuestra prioridad. Esta prórroga no representa un retroceso en la regulación; por el contrario, nos permitirá implementar el reglamento con mejores capacidades técnicas”, aseguró Esquivel.

Los requisitos sobre la composición de líquidos, el etiquetado, la prohibición de publicidad y el manejo de residuos se mantienen intactos; el cambio se limita exclusivamente a la fecha en que la norma empezará a regir.