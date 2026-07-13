A partir de este lunes 13 de julio hasta el viernes 17 de julio, se realizarán cierres nocturnos en la Ruta Nacional 2, a la altura de La Lima de Cartago.

De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la medida será para instalar las vigas principales (norte y sur) del nuevo puente peatonal frente a Pequeño Mundo.

El horario de estas intervenciones será desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.

Según la entidad de transportes, quienes viajen en sentido Taras – San José no tendrán ninguna afectación en la circulación.

Los vehículos de emergencia deberán utilizar las mismas rutas establecidas.

Foto: MOPT.

Sentido: La Lima – San José

No obstante, para los conductores que se desplazan en sentido La Lima – San José, deberán desviarse frente al Mall Paseo Metrópoli, ingresar a la marginal, avanzar hasta la rotonda de La Lima y tomar la primera salida para pasar a un costado de la Iglesia Católica.

Posteriormente, los conductores deberán continuar por la marginal hasta llegar a la Candelaria Monterrey y poder salir a la RN 2 en Dirección a San José o bien, continuar sobre la marginal en dirección a Taras.

Sentido: San José – Cartago

Quienes viajen en sentido San José hacia Cartago deberán desviarse frente sobre la calle marginal, avanzar hasta la Dos Pinos y girar a la derecha para ingresar a Avenida 21.

Luego, deberán continuar sobre la Calle 54 y posteriormente girar a la izquierda para continuar sobre la calle 60 hasta el sector de La Lima.

Sentido: San José – El Guarco

Quienes se desplazan en sentido San José – El Guarco tendrán que continuar hasta la Calle 58, pasando frente a la Zona Franca La Lima, girar a la izquierda para salir a la Avenida Central y avanzar hasta la rotonda pequeña de La Lima para tomar la primera salida en dirección a El Guarco.

El MOPT hizo un llamado a los conductores a respetar la señalización e instrucciones de los banderilleros que se mantendrán en el sitio durante las horas del cierre.