La Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) pidió a los estudiantes mediante una circular retomar el diálogo y abandonar la toma del edificio Administrativo, ocupado desde el pasado 22 de abril por un grupo de manifestantes en medio de la tensión por la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027.

En el pronunciamiento, las autoridades universitarias defendieron que han mantenido una política de comunicación “abierta, transparente y permanente” durante el proceso del FEES, mediante informes, videos institucionales y exposiciones ante el Consejo Universitario.

Según lo señalado por la UCR, solicitan “deponer” las acciones que afecten la convivencia universitaria y a retomar las vías del diálogo constructivo.

“La Administración Universitaria reitera su plena disposición para entablar un proceso de diálogo a la mayor brevedad posible. La fortaleza de la Universidad reside en su capacidad de procesar diferencias desde el respeto, la razón y el compromiso colectivo”, expresa rectoría.

La toma del edificio

Este lunes, decenas de estudiantes cumplen cinco días desde que tomaron las instalaciones del edificio como medida de protesta.

El pasado jueves 23 de abril, un grupo de estudiantes sostuvo una reunión con el rector, Carlos Araya, y la presidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR (Feucr), Mariel Rojas, en la que presentaron 22 peticiones. Entre ellas figura la solicitud de renuncia del rector, argumentando una pérdida de confianza.

Asimismo, solicitaron una nueva reunión con Araya y la emisión de una circular que garantice que no habrá represalias contra quienes participan en la protesta.

Por otra parte, una funcionaria de la casa de enseñanza también solicitó al Consejo Universitario la intervención de la Fuerza Pública para restablecer el orden tras los hechos ocurridos durante la toma de un edificio administrativo en el campus.

“Constituye una medida válida para restablecer el orden. No resulta razonable que los estudiantes, tras vulnerar derechos y ocasionar daños, pretendan además evitar cualquier consecuencia, exigir condiciones favorables y apelar a su tranquilidad”, señala la carta.

Por su parte, los estudiantes aseguran que las protestas se mantendrán hasta que se retomen las negociaciones del fondo universitario.