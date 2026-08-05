Las personas funcionarias que deseen sumarse al plantón en defensa del Poder Judicial podrán hacerlo de manera voluntaria, según lo dispuesto por la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) en la Circular R-40-2026, firmada por el rector Carlos Araya.

La actividad fue convocada por la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) para el jueves 6 de agosto, a las 4:00 p.m., en la Plaza de la Democracia, en “defensa de la independencia judicial, el Estado de derecho y una justicia al servicio de todo el país”.

Convocatoria y participación voluntaria

El documento, dirigido a toda la comunidad universitaria, precisa los términos bajo los cuales el personal puede asistir a la manifestación sin que ello implique una obligación institucional.

“Se informa a las personas funcionarias que, de manera voluntaria, deseen participar en dicha actividad, podrán hacerlo”, señala la misiva.

Esta es la carta enviada.

La Rectoría también informó que las comunidades de las instituciones públicas de educación superior realizarán una caminata previa hasta el punto de concentración, en el marco de un acuerdo tomado por el Consejo Nacional de Rectores (Conare).

“Las instituciones de educación superior públicas realizarán una caminata a partir de las 3:30 p.m., desde la Fuente de la Hispanidad hasta la Plaza de la Democracia”.

La circular aclara, además, que la participación no debe interrumpir los servicios universitarios, por lo que solicita coordinación previa entre el personal y sus jefaturas.