La Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) aprobó un ajuste salarial del 1,5% por costo de vida para 2026. Sin embargo, el incremento no aplicará para todas las personas funcionarias, pues la resolución R-383-2026 establece restricciones para parte del personal docente y quienes superen determinados topes salariales.

El aumento tendrá carácter retroactivo al 1.° de enero de este año y será calculado sobre el salario base de diciembre de 2025. Esto significa que las personas beneficiarias recibirán las diferencias salariales acumuladas desde enero, aunque el pago se realice posteriormente.

La medida aplicará solo para los funcionarios docentes y administrativos bajo el esquema de salario compuesto, siempre que su salario total ordinario no supere el salario global establecido para el puesto que ocupan. Quienes excedan ese límite no recibirán el ajuste salarial.

Además, la resolución reconoce el incremento para las personas funcionarias administrativas remuneradas bajo el esquema de salario global.

No obstante, por ahora no contempla a los docentes que se encuentran bajo este régimen salarial.

La Rectoría justificó esta exclusión al señalar que el Reglamento del Régimen Salarial Académico continúa en proceso de consulta ante la comunidad universitaria, por lo que se mantendrá vigente la escala salarial establecida desde 2024 mientras se realiza una valoración sobre posibles modificaciones futuras.

La Universidad también dijo que la decisión se tomó tras un análisis jurídico y financiero que contempló la aplicación de la Ley Marco de Empleo Público, la regla fiscal y la incertidumbre sobre el financiamiento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Consejo Universitario de la UCR se preanuncia

En la sesión del Consejo Universitario del 23 de julio durante la discusión, el representante del sector administrativo, Hugo Amores, solicitó la palabra para externar su “preocupación” por las exclusiones de la resolución.

“El ajuste por costo de vida no es un privilegio, representa simplemente evitar que el salario siga perdiendo capacidad adquisitiva frente a la inflación. No genera enriquecimiento, no crea incentivos nuevos y no rompe la equidad”, dijo el funcionario.

Reacción del Sindeu

Asimismo, el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu) manifestó preocupación por los alcances y anunció que convocará a una Asamblea General Extraordinaria.

Mediante el oficio JDC-SINDEU-30-2026, la organización sindical solicitó autorización para que las personas trabajadoras de la UCR participen en una asamblea programada para el 30 de julio, con el objetivo de informar y valorar los acuerdos relacionados con las deudas salariales, la situación institucional y los efectos de la resolución que reconoce un ajuste por costo de vida del 1,5% con carácter retroactivo a enero de 2026.

En el documento, el sindicato señala que existe una necesidad urgente de analizar los alcances de los acuerdos suscritos entre la administración universitaria y el Sindeu, así como los criterios diferenciados establecidos para la aplicación del incremento salarial.