Las universidades públicas aseguraron que su contrapropuesta sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) no se limita a un ajuste presupuestario, sino que incorpora acciones concretas para apoyar al país, especialmente ante la crisis que enfrenta el sistema educativo.

El presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Jorge Herrera, explicó que esperan contar con la apertura del Gobierno para presentar y discutir a fondo la iniciativa en la próxima sesión de negociación.

“Esperaría que tengamos la oportunidad de presentar la propuesta y que haya espacios para que el Gobierno pueda analizarla”, señaló Herrera.

El también rector de la Universidad Nacional (UNA) indicó que la propuesta fue construida con un enfoque equilibrado, que trasciende el monto económico del FEES e incorpora una visión más amplia del papel de las universidades públicas en el desarrollo nacional.

Según detalló, la contrapropuesta incluye cuatro proyectos país en áreas clave como:

Regionalización.

Desarrollo de la fuerza laboral.

Equidad.

Acceso a la educación superior.

No obstante, uno de los ejes principales es el apoyo que las universidades pueden brindar para atender los rezagos en el sistema educativo, particularmente en primaria y secundaria.

“Le queremos presentar al Gobierno cómo las universidades públicas podemos ayudarle al país a atender la crisis que tenemos en primaria y secundaria”, afirmó.

Expectativas previas a la negociación

Por su parte, el rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN), William Rojas, reconoció que el proceso se desarrolla en medio de una postura firme del Ejecutivo, que plantea un crecimiento 0% en el FEES, pero insistió en la importancia de mantener el diálogo.

“Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Creemos que hay una posición muy clara del Gobierno de un crecimiento cero. Sin embargo, creemos que tenemos argumentos y que el diálogo construye puentes”, expresó.

En la misma línea, el rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Rodrigo Arias, aseguró que la propuesta fue elaborada tras un proceso riguroso de análisis y trabajo conjunto entre las universidades.

“Esperamos que el Gobierno vea positivamente la propuesta que se va a presentar. Se ha analizado muy intensamente, se ha trabajado mucho. Es una fórmula que tiene varios elementos que terminan en una propuesta concreta, muy bien argumentada”, indicó.

Las declaraciones se dan en medio de un proceso de negociación marcado por tensiones entre el Poder Ejecutivo y las universidades, en torno al financiamiento de la educación superior del 2027.

Mientras el Gobierno ha planteado restricciones en el crecimiento del fondo, con un crecimiento del 0%, las universidades insisten en la necesidad de garantizar recursos que permitan no solo su funcionamiento, sino también ampliar su aporte al país.

La tercera y última sesión será hoy a las 2:00 p.m. en Casa Presidencial.