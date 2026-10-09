Rectora del TEC solicita aumento del FEES para ampliar carreras

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

María Estrada, rectora del Tecnológico de Costa Rica (TEC), solicitó un crecimiento real del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para ampliar los cupos universitarios y fortalecer las carreras de ingeniería en las sedes regionales.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público, Estrada señaló que la institución recibe alrededor de 21 mil solicitudes de ingreso, pero únicamente puede admitir a unos 2.590 estudiantes.

La jerarca indicó que un mayor presupuesto permitiría incrementar la cantidad de estudiantes.

“Con más FEES podríamos no solo acercar más ingenierías a las regiones, sino también incrementar cupos”, afirmó.

Entre las zonas donde el TEC busca ampliar su presencia mencionó Limón y San Carlos, así como desarrollar oferta académica en las regiones Brunca, Chorotega y Pacífico Central.

Estrada advirtió que la educación científica y tecnológica fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) requiere inversiones en laboratorios, personal docente especializado e infraestructura.

A la fecha, el TEC recibe apenas un 11,22% del fondo, mientras que la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA) concentran el 70,71%.

Para 2027, las bases se mantendrían, pues en el Consejo Nacional de Rectores (Conare) no hubo acuerdo de redistribución.

Problemas con las becas

Durante la comparecencia, también fue consultada sobre las protestas estudiantiles registradas en junio, relacionadas con problemas en la ejecución del presupuesto de becas socioeconómicas.

Según datos de la institución, para 2026 el fondo cuenta con un presupuesto de ¢7.266 millones. Sin embargo, la propia universidad y la rectora, María Estrada, reconocieron que un error provocó que, a junio, ya se hubiera ejecutado cerca del 60% de los recursos destinados a este rubro. Esto implicó que no hubiera un aumento de los recursos disponibles para los meses siguientes.

Estrada explicó que la investigación preliminar recomendó abrir procedimientos administrativos disciplinarios contra distintas personas, incluidos funcionarios y estudiantes.

La jerarca aclaró que, según los resultados preliminares, el problema no se originó en la planificación presupuestaria, sino en la ejecución de los recursos, debido a depósitos superiores a los previstos para las personas becarias.nó en la planificación presupuestaria, sino en la ejecución de los recursos, debido a depósitos superiores a los previstos para las personas becarias.