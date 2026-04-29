El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, convocó a la comunidad universitaria a manifestarse este viernes 1° de mayo, esto como parte de la tradicional marcha del Día del Trabajador, y en defensa de la educación pública.

Según la circular enviada por Araya, “marchamos para seguir formando a las y los mejores profesionales de la región, y afirmamos con claridad nuestro rechazo a cualquier intento de privatizar las

oportunidades educativas”.

El rector de la UCR además expresó que como centro de enseñanza llevarían consignas en defensa de la educación superior del país, ya que “son nuestras personas graduadas quienes encarnan los más altos estándares de excelencia académica, compromiso ético y vocación de servicio al país”.

La convocatoria, dirigida a la comunidad universitaria, cita a congregarse en el Parque La Merced, en San José, a las 8:45 a.m., esto para dirigirse posteriormente a la Plaza de la Democracia.

“Reconocemos el momento histórico que nos interpela a defender la educación superior pública, para que más estudiantes continúen accediendo a una oferta académica de excelencia y contribuyan al desarrollo nacional desde las ciencias agroalimentarias, de la salud, básicas, sociales y económicas, así como desde las artes, las letras y las ingenierías”, destaca el documento.

La convocatoria se enmarca en un rompimiento de las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) entre los centros de estudio y el gobierno, quienes propusieron un aumento del presupuesto