Rector defiende acuerdos tras diálogo con estudiantes en la UCR

El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, aseguró que el proceso de diálogo con estudiantes que mantienen tomada la Rectoría avanzó con acuerdos en la mayoría de los puntos planteados en el pliego de peticiones, aunque la protesta continúa a la espera de una decisión de la asamblea estudiantil.

Según explicó el jerarca, ambas partes trabajaron en la “operacionalización” de los planteamientos, lo que permitió alcanzar consensos en varios temas.

Foto: Issac Villalta.

“Es un proceso de diálogo que no ha terminado. Logramos ponernos de acuerdo en la gran mayoría de los puntos y esos acuerdos serán llevados a la asamblea estudiantil”, indicó Araya.

La continuidad de la protesta dependerá precisamente de esa asamblea, que se realizará entre este jueves y viernes. Mientras tanto, la toma del edificio de Rectoría se mantiene sin cambios y el rector confirmó que, por ahora, no volverá a ingresar al inmueble.

Foto: Issac Villalta.

En paralelo, el rector rechazó las críticas de sectores estudiantiles que lo califican como “flojo” frente al Poder Ejecutivo en la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Según afirmó, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) ha seguido una estrategia clara, pero cuestionó la falta de apertura del Gobierno.