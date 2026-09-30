Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) reconoció ante la Comisión de Asuntos Hacendarios que varios programas sociales podrían enfrentar una reducción de recursos en 2027, debido a la distribución prevista para el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

Durante la comparecencia de la ministra de Trabajo, Mercedes Flores, y del director general administrativo y financiero del ministerio, Bernal Bolaños, los jerarcas explicaron que el presupuesto fue elaborado aplicando los porcentajes establecidos por ley y tomando en cuenta un dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR).

Ambos indicaron que el MTSS habría querido presentar para 2027 una distribución similar a la que se está ejecutando durante 2026.

“Nosotros compartimos la necesidad de regresar a las asignaciones que en su momento se hicieron para el 2026, que efectivamente cumplen con las necesidades que tiene el sector social. Ustedes (diputados) tienen la posibilidad (…) para poder modificar un poco la propuesta”, dijo la jerarca de Trabajo.

Fodesaf limita recursos para programas

El director administrativo aseguró que Fodesaf tendrá un aumento de recursos para 2027. El límite presupuestario pasará de ¢821.992 millones en 2026 a ¢844.583 millones en 2027, un crecimiento del 2,85%.

Sin embargo, explicó que algunos programas sociales sí tendrán menos recursos disponibles debido a la aplicación de los porcentajes establecidos por ley y al criterio de la Procuraduría, que obliga a destinar el 20% de los recursos de Fodesaf que no tienen una asignación específica a los asegurados por cuenta del Estado.

Según respondió ante una consulta del diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Salvador Padilla, las principales afectaciones se concentran en nueve programas sociales.

Entre ellos se encuentran el Régimen No Contributivo (RNC) de la Caja Costarricense de Seguro Social, las becas Avancemos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y los comedores escolares del Ministerio de Educación Pública (MEP).

También se verían involucrados la Red de Cuido, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), el Programa Nacional de Empleo (Pronae), el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) y el Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa y la Movilidad Social (Pronapyme).Empleo (Pronae), el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) y el Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa y la Movilidad Social (Pronapyme).

Bernal Bolaños, director general administrativo y financiero del ministerio habló de os programas sociales.



“Esos serían los programas que hoy tienen las principales afectaciones. Nuevamente, es por la aplicación de los porcentajes de ley y también la aplicación del dictamen de la Procuraduría, que los recursos que, por ejemplo, en este 2026 se tienen, no se tienen para el 2027”, explicó.

Diputados cuestionan recortes

Ante la explicación, Padilla cuestionó que varios programas sociales tengan menos recursos para 2027 y señaló que la situación debe ser revisada durante el trámite del Presupuesto Nacional.

Salvador Padilla Diputado del PLN “Nosotros aquí hemos hablado de un desinterés por parte del Gobierno en los temas sociales. Usted cita algunos dictámenes de la Procuraduría, pero justamente, si uno hace una integración del presupuesto como tal, efectivamente está habiendo una afectación severa en las atenciones sociales del Estado”.

La diputada Ángela Aguilar centró su intervención en la reducción prevista para Conapdis. Según señaló, el presupuesto contempla una disminución de ¢12.192 millones en transferencias destinadas a personas con discapacidad.

Ángela Aguilar Diputada del PLN “Estamos hablando de personas en situación de vulnerabilidad, familias que requieren pañales, equipamientos, medicamentos, gastos que normalmente no los tiene una familia donde no hay una persona con discapacidad”.

La jerarca de Trabajo instó a los legisladores a revisar el presupuesto y planteó la necesidad de que se realicen eventuales ajustes para evitar una afectación en los programas financiados con Fodesaf.