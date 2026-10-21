Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La moción aprobada por los diputados oficialistas para recortar ¢250 millones al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) afectaría la fiscalización del estado de las carreteras y el avance de los proyectos de discusión.

Así lo señaló el propio organismo de la Universidad de Costa Rica, que detalló que desconocía la propuesta presentada por el Partido Pueblo Soberano (PPSO) para trasladar parte de su presupuesto a la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco).

Según el ingeniero Guillermo González, director interino del Lanamme, la millonaria reducción aprobada por el oficialismo “podría desajustar parte de las actividades necesarias para el cumplimiento de nuestro rol como ente fiscalizador, como giras, mantenimientos de equipos”.

Según la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias N.º 8114, el Lanamme es el ente encargado de las “auditorías técnicas de proyectos en ejecución”, así como de la “evaluación bienal de toda la red nacional pavimentada”, en apoyo al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Pese a ello, el oficialismo justificó el recorte a la institución al señalar la necesidad de que Dinadeco adquiera una nueva flotilla vehicular, decisión que fue criticada por la oposición.

Salvador Padilla

Diputado Liberación Nacional “Se están desquitando nuevamente con las universidades públicas y específicamente ahora con una entidad técnica que ejerce controles al Gobierno de la República, el chavismo ha demostrado a todas luces que le incomodan los controles”.

“Prefieren quitarle recursos a uno de los laboratorios más exitosos y serios de la Universidad de Costa Rica, para dárselos a la flotilla para que el nuevo director ande en un carro nuevo, y no es para dárselo a las asociaciones de desarrollo”, señaló el diputado Salvador Padilla, del Partido Liberación Nacional.

El presidente de Dinadeco, el exdiputado oficialista Daniel Vargas, aseguró que “da mucha pena por el desconocimiento del señor”.

“Como lo dije en mi participación en comisión de Hacendarios, la flotilla vehicular tiene 13 vehículos que superan 15 años de antigüedad y muchas de las unidades superan los 500 mil kilómetros recorridos”, agregó Vargas.