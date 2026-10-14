Recortes de Hacienda obligarían al TEC a cerrar sede en Limón

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

La rectora del Tecnológico de Costa Rica (TEC), María Estrada, advirtió que los recortes incluidos por el Ministerio de Hacienda en el segundo presupuesto extraordinario de 2026 obligarían a cerrar de inmediato el Centro Académico de Limón.

Durante la comparecencia del Consejo Nacional de Rectores (Conare) ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, Estrada explicó que la institución dejaría de recibir los recursos correspondientes a octubre, noviembre y diciembre, provenientes de la Ley 9635, que permite financiar la apertura y operación de esta sede.

Más de 300 estudiantes sin educación

Según dijo Estrada a los legisladores, en caso de aprobarse el recorte, este impactaría directamente a 394 estudiantes de tres carreras diferentes y a 30 funcionarios de la provincia caribeña.

La rectora alertó que la falta de esos fondos afectaría no solo al TEC, sino también a la oferta de carreras de ingeniería y otros programas académicos que las universidades públicas mantienen en las regiones, especialmente en las zonas costeras.

¿Cuánto se rebajaría?

Según contsa el documento presentado por el Ministerio de Hacienda, habría un rebajo de más de ₡1.972 millones para todas las universidades públicas, a excepción de la Universidad Técnica Nacional (UTN).