Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Un recorte de entre el 20% y el 30% al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) tendría consecuencias inmediatas para la Universidad Nacional (UNA).

Según alertó Jorge Herrera, rector del centro académico y presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare) en el podcast de Grupo Extra “El Bien y el Mal“, el impacto directo de esta reducción planteada desde el Ejecutivo sería determinante.

“Eso en el caso de la UNA significa despedir a casi 1.000 personas y cerrar por lo menos 17 carreras universitarias”, aseguró

Herrera recalcó que el FEES es una inversión estratégica que sostiene el 83.2% de la investigación pública del país. Este fondo financia proyectos vitales como el Ovsicori, la evaluación de infraestructura en el Lanamme y el monitoreo de calidad del aire y mareas rojas.

Innovación e Inteligencia Artificial

A la par de los desafíos financieros, la UNA impulsa una transformación curricular para adaptarse a la era digital. La institución fortalece la oferta STEM en sedes regionales e introdujo la innovadora carrera de Filosofía aplicada a la inteligencia artificial para formar en el uso ético de esta tecnología.

Además, la universidad implementará microcredenciales certificadas mediante blockchain y proyecta llevar el 100% de sus licenciaturas y posgrados a modalidades virtuales o semipresenciales. Sobre el cambio en el mercado laboral, Herrera advirtió:

“Las primeras profesiones que van a ser desplazadas son de aquellas personas que no dominen la inteligencia artificial”.

Autonomía y redistribución en CONARE

En el ámbito político, Herrera defendió la autonomía universitaria ante las tensiones en las negociaciones presupuestarias. Aclaró que, mientras el monto global del FEES se negocia con el Ejecutivo, la redistribución de recursos es competencia legal exclusiva del Conare.

El rector destacó la voluntad del Consejo de ajustar la asignación a favor de instituciones como el TEC y la UNET, pero rechazó los intentos de fragmentar al sector.

“Lo que no es admisible es que se nos quiera poner a pelear a unas universidades contra otras”, puntualizó.

Herrera concluyó que el futuro de la educación superior estatal exige reforzar la integración, impulsar carreras conjuntas y proteger la estabilidad financiera del sistema universitario.