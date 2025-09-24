La Sala Constitucional ordenó al Ministerio de Educación Pública (MEP) restituir los recursos económicos al Centro Nacional de Educación Helen Keller, luego de una reducción presupuestaria que afectó los servicios educativos para personas con discapacidad visual y sordoceguera.

La sentencia n.º 2025-019649, emitida el 27 de junio de 2025, exige que el MEP garantice el derecho a una educación inclusiva y adaptada.

Tras las consultas de este medio, un total de 180 estudiantes del instituto se vieron afectados, y según informó el ministerio el pasado 5 de este mes, el recorte no se debió a una disminución de recursos, sino a que el centro había acumulado un superávit en los años 2020, 2021 y 2022, el cual debía liquidarse antes de asignar nuevos fondos.

Por esta razón, en 2024 no se asignaron recursos adicionales, aunque se realizaron gestiones para cubrir las necesidades del centro a través del programa presupuestario 573 (Implementación de la Política Educativa) mediante una modificación presupuestaria.

Adicionalmente, los recursos que antes se transferían a la junta administrativa se gestionan ahora en subpartidas separadas para transporte y viáticos dentro del presupuesto del MEP, específicamente en el programa 573-04 (Educación Especial).

Según oficio DVM-A-DGTH-4049-2025, el monto asignado para viáticos dentro del país es de ¢40.789.136, y para transporte ¢16.185.457, recursos que se formalizarán mediante la modificación presupuestaria calendarizada H-005-2025 ante el Ministerio de Hacienda, un proceso que podría tardar de dos a tres meses a partir de la entrega de la propuesta.

Para cumplir con el plan remedial ordenado por la Sala IV, el centro implementará medidas inmediatas, pues los siete docentes atenderán al máximo de estudiantes posible, se realizarán talleres de orientación y movilidad, y se solicitarán nuevas plazas docentes.

La Dirección de Desarrollo Curricular supervisará el cumplimiento del plan, mientras que la administración del centro será responsable de su ejecución.

El MEP indicó que el seguimiento del plan se realizará mediante procesos de coordinación entre la Dirección Regional San José Central y la Supervisión Educativa del circuito 03.

Asimismo, el ministerio precisó que estas acciones buscan reducir las listas de espera de estudiantes que requieren servicios especializados.