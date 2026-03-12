Récord en vetos presidenciales evidencia roces entre Poderes

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El veto a la Ley de Ejecución de la Pena colocó al presidente Rodrigo Chaves en el mismo nivel del récord de vetos presidenciales registrado en lo que va del siglo XXI, demostrando parte de lo que vivió el país estos cuatro años con claros choques entre Zapote y Cuesta de Moras

Con esta decisión, el mandatario alcanzó 13 vetos durante su administración, igualando la marca del expresidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), según datos del Departamento de Gestión Documental y Archivo de la Asamblea Legislativa.

Para el politólogo Sergio Araya, el uso del veto forma parte del sistema de controles del régimen democrático costarricense, aunque es una demostración de choque y divisiones entre los Poderes de la República.

“La posibilidad establecida en el ordenamiento constitucional y legal costarricense de que el titular del Poder Ejecutivo vete decisiones o leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa forma parte del ejercicio de pesos y contrapesos y de control mutuo que el sistema democrático le confiere a los poderes de la República”, aseguró.

Según el analista, mientras el veto se ajuste a criterios de legalidad u oportunidad, su utilización se encuentra dentro del marco jurídico. Sin embargo, advirtió que la cantidad de vetos también envía un mensaje político sobre la relación entre los poderes.

La cifra contrasta con las administraciones más recientes. Abel Pacheco de la Espriella (2002-2006) no registró vetos; Óscar Arias impulsó uno en su segundo mandato; Laura Chinchilla firmó dos; Luis Guillermo Solís acumuló cinco y Carlos Alvarado llegó a nueve.

Los vetos más relevantes • El mandatario vetó el proyecto 23.581, el cual que pretendía sacar a Costa Rica de la lista de países y territorios no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea. • Zapote vetó el expediente 24.207, denominado “ley para fomentar los vuelos de bajo costo en Centroamérica”, argumentando que ponía en riesgo el turismo nacional. • Chaves aplicó un veto total al expediente 22.817 que pretendía otorgar la jubilación a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de manera anticipada. • El presidente vetó el proyecto de ley 24.495, el cual facultaba a las autoridades judiciales a realizar allanamientos durante las 24 horas del día, argumentando que, a su criterio, el plan era inconstitucional. • Tras múltiples advertencias, el expediente 24.019 denominado Ley de Ejecución de la Pena es el proyecto más reciente en ser vetado, Zapote argumentó “razones de oportunidad y conveniencia”.

Señal de tensiones políticas

Araya señaló que la proliferación de vetos en una administración puede interpretarse como una señal de dificultades para construir acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“Políticamente emite un potente mensaje, sobre todo cuando como en este caso se dieron tantos vetos en un cuatrienio, de dificultades para evitar llegar a esta acción extrema”, afirmó.

El experto indicó que una mayor coordinación política y negociación podría evitar ese escenario.

A su criterio, la acumulación de vetos confirma lo que, según él, ha caracterizado la relación entre ambos poderes durante el actual gobierno: bajos niveles de diálogo y una escalada de tensiones.

“Esta proliferación de vetos presidenciales en esta administración es un indicador que valida lo que se ha percibido a lo largo de los cuatro años en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo”, subrayó

De acuerdo con el experto, evidencia una etapa marcada por confrontaciones, falta de acuerdos y desacuerdos que terminaron traducidos en vetos presidenciales y, en algunos casos, en intentos de resello por parte de la Asamblea Legislativa.

Arias ve difícil un resello

Desde el Congreso, el presidente legislativo Rodrigo Arias calificó el veto a la Ley de Ejecución de la Pena como una decisión “muy lamentable” y sostuvo que el país mantiene una deuda histórica en esta materia.

Consultado sobre la posibilidad de que el Congreso intente un resello legislativo para revertir el veto, Arias se mostró escéptico.

“Esa pregunta no la sé, pero por lo que veo así en general, pues es difícil”, concluyó.

El jerarca legislativo destacó que el proyecto se trabajó durante varios años y contó con participación del Poder Judicial y de jueces de distintos ámbitos para construir una normativa integral sobre la ejecución de las penas.

“Es renunciar a una obligación que ha tenido este país de regular la ejecución de las penas en general. Tenemos una deuda pendiente de más de 50 años en que no hemos podido aprobar una legislación que ordene la forma en que se ejecutan las penas”, manifestó.

Arias cuestionó las razones del veto presidencial y consideró que responden más a posiciones ideológicas que a criterios técnicos.