Tras cinco años de que se promulgara la Ley para sancionar el robo e introducción ilegal de combustibles (Ley 9852), solo 57 personas han sido sentenciadas en todo el país, según la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

Esta cifra contrasta con la magnitud de un delito que, aparte del perjuicio económico, compromete directamente la vida de las personas, la seguridad energética y la estabilidad de Costa Rica, indica la Refinadora.

Recope ha presentado 848 denuncias por robo, transporte ilícito y almacenamiento clandestino de combustibles, sin embargo, el número de procesos que han culminado con una sentencia condenatoria es de 57.

“Hoy Recope no solo denuncia, sino que acompaña las investigaciones, brinda insumos técnicos, recaba pruebas necesarias y eleva la voz. No vamos a normalizar un delito que puede terminar en tragedias humanas. Nos toca seguir actuando con firmeza”, mencionó Karla Montero, presidenta de Recope.

Esfuerzos de Recope

La actual administración de Recope implementó una estrategia para enfrentar el robo de combustible, la cual incluye la capacitación de un equipo especializado y alianzas con cuerpos policiales, el OIJ y el Ministerio Público.

Pese a este esfuerzo, Recope advierte que el combate contra el robo de combustible no puede depender solo de su accionar y el de sus aliados, también es urgente que se aplique la ley con firmeza.