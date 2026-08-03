La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) destruyó 17 toneladas de mangueras industriales de alta presión que, según la institución, eran utilizadas por organizaciones criminales para extraer combustible de forma ilegal del poliducto.

El material había sido decomisado durante distintos allanamientos realizados en varias zonas del país. Aunque este tipo de mangueras tiene usos legítimos en sectores como la construcción, la agricultura y el transporte de líquidos, también es empleado para conectar tomas ilegales al poliducto y trasladar grandes cantidades de combustible hacia camiones cisterna, tanques o bodegas clandestinas.

Foto: cortesía Recope.

Como parte del proceso de disposición final, las mangueras fueron cortadas en secciones de un máximo de un metro y posteriormente destruidas mediante un procedimiento que cumple con la normativa ambiental, debido a que estaban contaminadas con hidrocarburos.

Foto: cortesía Recope.

Recope indicó que la eliminación de este material forma parte de una estrategia para reducir la capacidad operativa de las organizaciones dedicadas al robo de combustible.

“La destrucción de estas mangueras elimina un recurso utilizado por las organizaciones criminales para ejecutar tomas ilegales y forma parte de una estrategia integral para debilitar la logística del robo de combustible”, señaló César Alpízar, director de Operaciones de Seguridad de la institución.

Foto: cortesía Recope.

Además del decomiso y destrucción de estos implementos, Recope impulsa el proyecto de ley 25.206, el cual propone establecer controles sobre la venta de mangueras industriales de alta presión para conocer quién las adquiere y detectar compras inusuales o de gran volumen.

La iniciativa plantea que las ventas superiores a 100 metros de manguera queden registradas con información del comprador, la cantidad adquirida, el medio de pago y otros datos que deberán ser reportados mensualmente a Recope.

Foto: cortesía Recope.

La presidenta ejecutiva de la institución, Karla Montero, explicó que este mecanismo permitiría fortalecer la prevención de estos delitos.

“Conocer quién adquiere estas mangueras, en qué cantidades y con qué propósito puede aportar información valiosa para prevenir delitos antes de que ocurran y reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales”, afirmó.

Foto: cortesía Recope.

Según Recope, la propuesta sigue un modelo similar al que ya aplica el país para controlar la comercialización de sustancias químicas que, aunque tienen usos legales, también pueden ser utilizadas para actividades ilícitas.