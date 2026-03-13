Recope confirma aumentos en combustibles para abril 

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) confirmó que a partir de abril se verían aumentos en el precio de los combustibles por el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos.

“Ya tenemos dos semanas de este conflicto y los precios definitivamente del petróleo cambiaron. Una cosa fue la realidad de febrero y otra la que estamos viendo en marzo. El impacto que vamos a tener en los precios por este conflicto lo vamos a ver a partir de abril”, indicó Karla Montero, presidenta ejecutiva de Recope.

La jerarca detalló que los montos que se fijan en nuestro país dependen de tres factores. Uno de ellos es el precio internacional, que para Costa Rica se define por el West Texas Intermediate (WTI) y tiene un valor de $95 en los mercados internacionales.

Además, se toman en cuenta el tipo de cambio y el costo del transporte.

“Nosotros como importadores netos de combustibles no podemos abstraernos de la realidad del mercado internacional porque es ahí donde compramos. Lo que pase en un sector altamente productivo de petróleo, como es el Golfo Pérsico, va a impactar todo el mercado global, inclusive, aunque nosotros compremos en otra parte del mundo”, agregó la presidenta de Recope.

Aunque está confirmado el aumento, Montero aclaró que el monto está por definirse, ya que dentro de los diferentes embarques de petróleo que ha recibido la institución algunos fueron 15 días previo al conflicto y otros 15 días después de la escalada bélica.

“Nosotros hacemos unos tres embarques de diésel al mes, dos embarques de gasolina al mes. Los precios que estén durante esas cuatro semanas se promedian y así se trasladan a las tarifas. Todavía estamos afinando los cálculos, un componente que podría paliar un poco ese aumento, que es el diferencial de precios. Como venimos de una época de costos de petróleo bastante baja, ese diferencial sí esperamos que sea a favor de los usuarios”, explicó.

La Agencia Internacional de Energía liberó, recientemente, 400 millones de barriles para frenar la subido en los precios del crudo ante la guerra en Oriente. Esta es la mayor intervención de reservas de petróleo en la historia.

Impacto a largo plazo

La Cámara de Empresarios del Combustible detalló que el impacto para el país no es inmediato, sino que depende de varios factores como:

– La duración del conflicto

– La estabilidad del tránsito marítimo del Golfo

– El comportamiento del barril WTI

– Las decisiones de producción de países exportadores