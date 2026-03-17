Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El reconocido restaurante Pizza Hut busca cajeros y saloneros para sus sucursales en La Uruca, Liberia y Moravia.

La cadena informó en sus redes sociales que buscan “personas con actitud positiva, compromiso y pasión por brindar un excelente servicio”.

Estos son los requisitos:

Primaria completa

Carnet y título de manipulación de alimentos

Mayor de edad

Experiencia (deseable)

Hoja de delincuencia

Referencias

Entre las ventajas que ofrecen están los descuentos en el menú, transporte para los cierres, estabilidad laboral, oportunidad de crecimiento y día libre por anualidad y cumpleaños.

Quienes deseen aplicar pueden hacerlo a través de este enlace o enviando sus documentos a los números 7093-1160 y 8894-0400.