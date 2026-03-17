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El reconocido restaurante Pizza Hut busca cajeros y saloneros para sus sucursales en La Uruca, Liberia y Moravia.
La cadena informó en sus redes sociales que buscan “personas con actitud positiva, compromiso y pasión por brindar un excelente servicio”.
Estos son los requisitos:
Entre las ventajas que ofrecen están los descuentos en el menú, transporte para los cierres, estabilidad laboral, oportunidad de crecimiento y día libre por anualidad y cumpleaños.
Quienes deseen aplicar pueden hacerlo a través de este enlace o enviando sus documentos a los números 7093-1160 y 8894-0400.