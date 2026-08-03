Reconocida voz del doblaje latino fallece a los 67 años

El mundo del entretenimiento despide al actor mexicano Carlos del Campo, recordado por prestar su voz a numerosos personajes icónicos del cine, la televisión, el anime y los videojuegos, murió el domingo a los 67 años.

La noticia fue dada a conocer por sus familiares mediante un mensaje publicado en redes sociales, donde confirmaron el fallecimiento del artista y le dedicaron una emotiva despedida.

Durante una trayectoria de más de tres décadas, Del Campo se consolidó como una de las voces más reconocidas de Latinoamérica.

Entre los personajes que inmortalizó se encuentran Slinky, de Toy Story; C-3PO, de Star Wars; Tywin Lannister, de Game of Thrones; el profesor Souichi Tomoe, de Sailor Moon; el director Kuno, de Ranma ½, y Gin Ichimaru, de Bleach.

Aunque no se dieron a conocer las causas de su muerte, trascendió que desde hacía algún tiempo enfrentaba complicaciones de salud que lo obligaron a retirarse de las cabinas de grabación. Incluso, esa situación le impidió formar parte del elenco de doblaje de Toy Story 5.

Tras conocerse la noticia, colegas, seguidores y amantes del doblaje inundaron las redes sociales con mensajes de despedida y agradecimiento por el legado que dejó a través de su trabajo.