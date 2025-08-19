La carismática presentadora de Buen Día, Thais Alfaro, fue anunciada como la novena figura del elenco en la nueva temporada de Mira Quién Baila, el programa estelar de Teletica que debutará el próximo 7 de setiembre.

Este bombazo se dio a conocer hoy en el programa “De boca en boca“, mientras Alfaro compartía set con otro participante confirmado, el cantante Jeff‑On.

Desde 2013, esta comunicadora de 34 años ha sido el rostro matinal del canal, tras sumarse desde sus inicios mediante una práctica profesional.

Su encanto ante la cámara tiene raíces tempranas: su padre la inscribió en un curso de locución para fomentar esa pasión por el micrófono que la acompaña desde niña.

Hoy es mamá orgullosa de Mateo y Josué, quienes seguramente ya la animan desde casa.

La lista de concursantes ya se ve de lujo. Junto a Thais deslumbrarán en MQB: