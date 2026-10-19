Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

La reconocida marca de calzado deportivo Salomon abrió su primera tienda en Centroamérica en Costa Rica, específicamente en Multiplaza Escazú, como parte de sus planes de expansión en el mercado nacional.

El establecimiento cuenta con 180 metros cuadrados y reúne las líneas de productos especializados para actividades deportivas y de montaña, así como opciones de estilo urbano.

“Salomon llegó a Costa Rica para quedarse. Queremos que cada persona que visite la tienda pueda vivir lo mejor de la marca y descubrir todo lo que representa Salomon, desde la montaña hasta la ciudad. Esta apertura no significa solamente contar con un nuevo espacio físico, sino estar más cerca de nuestras comunidades, ofrecer una experiencia más completa y continuar construyendo la presencia de Salomon en Costa Rica”, afirmó Jonathan Torres, gerente de Mercadeo de TEC Tecnología en Calzado.

La tienda ofrecerá productos de las líneas performance y sportstyle. La primera incluye calzado y artículos para disciplinas como el trail running, la carrera y el senderismo, mientras que la segunda reúne propuestas para el uso cotidiano y el estilo urbano.

El establecimiento también contará con colecciones lanzadas para el continente americano y calzado exclusivo en ambas líneas, con el propósito de ampliar la disponibilidad de productos de la marca en Costa Rica.

La apertura generará 16 empleos directos. Según la empresa, el personal recibió capacitación especializada para asesorar a los clientes de acuerdo con las disciplinas que practican, sus objetivos y necesidades.

La compañía atribuye su decisión de ingresar con una tienda propia a las características del mercado costarricense y al interés que identifica en actividades como correr en montaña, el running y el senderismo. También apunta a los consumidores que utilizan este tipo de calzado como parte de su vestimenta diaria.

Planes de expansión

La apertura en Multiplaza Escazú marca el inicio de una nueva etapa para la marca en el país. Salomon contempla abrir más tiendas en Costa Rica durante 2027, aunque todavía no ha anunciado las ubicaciones ni las fechas de esos establecimientos.

Además de ampliar su presencia comercial, la empresa prevé impulsar experiencias y actividades dirigidas a sus comunidades, junto con nuevos lanzamientos de productos relacionados con el deporte, las actividades al aire libre y el estilo urbano.