Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

La influencer costarricense Mariana Aragón, una de las amigas de Julián Valjota, se pronunció en sus redes sociales luego de recibir numerosas consultas sobre la detención del creador de contenido en Estados Unidos.

Aragón explicó que, hasta el momento, no conoce detalles adicionales sobre la situación y que se enteró de lo ocurrido mediante una publicación de Christopher Araya, conocido como Araya Vlogs.

“Yo sé lo mismo que ustedes saben. Me di cuenta a través de las redes de Araya Vlogs que compartió la información”, indicó.

Fuente: Redes sociales

La creadora de contenido también reconoció que se siente afectada por lo que está viviendo su amigo y aseguró que comparte la preocupación de quienes han preguntado por él.

“Estoy igual de entristecida, frustrada y enojada al igual que muchos de ustedes. Él y yo somos amigos de fijo, pero él tiene amigos más cercanos con los que se ha estado comunicando”, expresó.

Se siente impotente por la distancia

Mariana explicó que la distancia complica la posibilidad de ayudar directamente, ya que ella y otros amigos se encuentran en Costa Rica, mientras que Valjota permanece en Estados Unidos.