Reconocida franquicia de comida rápida está a la venta

La franquicia de comida rápida “Subway” en Costa Rica podría cambiar de dueño. La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) confirmó que analiza una solicitud para autorizar la compra de las empresas que actualmente operan la reconocida cadena de restaurantes en el país.

La notificación fue presentada el pasado 25 de junio y corresponde a una operación mediante la cual la sociedad American Restaurants Holding S.A. pretende adquirir el 100% de las acciones de Serla de Restaurantes S.A. y Restaurantes Subs S.R.L., compañías encargadas de administrar la franquicia de Subway en Costa Rica.

La transacción, que se encuentra bajo estudio en el expediente 038-2026-CE, forma parte del proceso legal que debe completar Coprocom antes de aprobar este tipo de adquisiciones.

Detrás de American Restaurants Holding está AR Holdings, uno de los grupos empresariales más importantes del sector gastronómico y comercial en Costa Rica y la región. La compañía administra franquicias como Johnny Rockets, Olive Garden, Outback Steakhouse, The Capital Grille, P.F. Chang’s y Dunkin’, además de representar marcas internacionales de ropa como GAP, Old Navy y Women’s Secret.

Imagen tomada de medios internacionales.

Subway inició operaciones en Costa Rica en 1995 y desde entonces se ha consolidado como una de las principales cadenas especializadas en sándwiches del mercado nacional.

Por ahora, la operación permanece en análisis por parte de Coprocom, entidad que deberá determinar si la concentración cumple con la normativa de competencia antes de emitir una resolución definitiva.