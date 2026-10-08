Reconocida cafetería lanza campaña para ayudar a cambiar vidas

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Una bebida puede convertirse en apoyo y cambiar la vida para una niña, adolescente o familia en las comunidades cafetaleras.

Del 8 al 11 de octubre, la campaña “Latte Ayudar” recaudará fondos para apoyar a niñas de comunidades cafetaleras de la zona de Los Santos.

Por cada latte vendido durante esos días, Starbucks Costa Rica donará US$1, aproximadamente ¢500, al programa Semillas de Cambio de Glasswing International, que trabaja con niñas, mentoras y familias de Tarrazú, Dota y León Cortés.

Campaña “Latte Ayudar”, inicia hoy 8 de octubre. Foto: Isaac Villalta.

El programa ofrece espacios donde las niñas pueden fortalecer su autoestima, reconocer situaciones de violencia, desarrollar su autonomía y construir planes de vida. También involucra a familias y mujeres de las comunidades para crear redes de apoyo.

En sus primeros dos años, la iniciativa llegó a 430 niñas de entre 9 y 18 años, formó a 60 mentoras y capacitó a más de 400 madres, padres y cuidadores.

Foto: Cortesía.

Además, el 80% de las niñas participantes desarrolló un plan de vida acorde con sus aspiraciones y el 92% fortaleció sus herramientas para reconocer y responder ante la violencia basada en género.

La campaña tendrá una jornada especial este 8 de octubre, cuando las personas podrán conocer más sobre el programa y su trabajo en estas comunidades.