Reconocida cadena de tiendas suma nueva sucursal en el país

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La reconocida cadena de tiendas departamentales Pequeño Mundo tendrá nueva sucursal en San Ramón de Alajuela.

La constructora dio a conocer en sus redes sociales que las obras de infraestructura ya fueron entregadas.

“Nos complace compartir que hemos finalizado con éxito nuestro proyecto Pequeño Mundo San Ramón”, escribieron.

En su mensaje, la firma extendió un agradecimiento por la confianza brindada para formar parte del desarrollo de esta obra.

De momento, Pequeño Mundo no ha confirmado la fecha de apertura de la nueva tienda.