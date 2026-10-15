Reconocida cadena de tiendas suma nueva sucursal en el país

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

La reconocida cadena de tiendas departamentales, Almacenes El Rey, inaugurará su nuevo almacén en El Alto de Guadalupe de Goicoechea.

La apertura se realizará el próximo sábado 24 de octubre de 2026 a partir de las 9:00 a.m.

Esta nueva sucursal generará 100 empleos directos, contribuyendo al desarrollo económico local y creando nuevas oportunidades para la comunidad.

“La llegada a Guadalupe nos permite ampliar nuestra presencia y contribuir al desarrollo de la zona mediante la generación de empleo. Nos preparamos para recibir a nuestros clientes con una operación organizada y con la responsabilidad de procurar que nuestro crecimiento sea compatible con el bienestar de la comunidad y el cuidado del entorno”, señaló Carolina Carballo, gerente de Mercadeo de Almacenes El Rey.

Para celebrar esta apertura, Almacenes El Rey ha preparado una agenda de actividades para el fin de semana de inauguración.

El sábado 24 de octubre, desde las 9:00 a. m., los visitantes podrán disfrutar de música, animación, cimarrona, pista de carritos, pinta caritas, Tosty Penales, simulador de carreras, estación Kitty, show de la Vaca Lula y degustaciones.

La empresa 100% costarricense cuenta con 18 almacenes ubicados en las siete provincias del país y emplea a más de 1500 personas.