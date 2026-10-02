Reconocida actriz de Marvel promociona serie con música nacional

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

La reconocida actriz Florence Pugh recurrió a una canción de la artista nacional Sofi Paez para acompañar una publicación con la que celebró la llegada de la miniserie “East of Eden” a Netflix.

Pugh compartió en Instagram varias fotografías relacionadas con el proceso de producción de la serie y eligió “Ámsterdam” como acompañamiento musical.

La pieza pertenece a Paez, fue publicada en 2024 y forma parte del álbum “Silent Stories”.

El tema, de corte clásico, tiene una duración de 3 minutos y 3 segundos y puede escucharse en plataformas digitales como YouTube y Spotify.

En esta última acumula más de 1,1 millones de reproducciones.

En la publicación, Pugh también recordó parte del extenso proceso detrás de la producción.

La actriz encabeza el elenco al interpretar a Cathy Ames y señaló que el proyecto tomó seis años de trabajo.

Uno de los momentos más personales de su publicación estuvo dedicado precisamente al personaje que llevó a la pantalla:

“A mi querida Cathy: gracias por hacerme mejor actriz. Interpretarte me obligó a profundizar y exigió que cada célula de mi cuerpo se centrara únicamente en ti. Y por eso me siento tan orgullosa, ya que ha dado lugar a una de las interpretaciones y experiencias más vulnerables de mi carrera hasta la fecha”.

Foto: AFP.

“East of Eden” está conformada por siete episodios, cada uno con una duración cercana a una hora.

La producción adapta la reconocida novela homónima publicada en 1952 por el escritor estadounidense John Steinbeck.

La miniserie llegó oficialmente a Netflix este jueves 1 de octubre, convirtiendo la publicación de Pugh en una vitrina internacional para la música de Sofi Paez.