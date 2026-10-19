Reconocer el aporte y promover un envejecimiento activo de la persona adulta mayor: una responsabilidad de todos

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Cada octubre, Costa Rica conmemora el mes de la Persona Adulta Mayor, una oportunidad para reconocer el aporte que realizan estas personas a nuestra sociedad y para reflexionar sobre la importancia de garantizar espacios de participación, inclusión y ejercicio pleno de sus derechos.

Las personas adultas mayores, han contribuido durante décadas al desarrollo del país desde diferentes ámbitos: el trabajo, la familia, las comunidades, las organizaciones sociales y la transmisión de conocimientos y experiencias a las nuevas generaciones. Su participación socioeconómica, no termina con la jubilación, por el contrario, muchas personas continúan participando activamente en sus comunidades, desarrollando actividades productivas, compartiendo sus conocimientos y contribuyendo al bienestar colectivo.

Desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), se desarrollan acciones orientadas a promover el conocimiento y ejercicio de los derechos sociolaborales de las personas adultas mayores, así como a fortalecer una visión del envejecimiento, basada en la dignidad, la participación y la igualdad de oportunidades.

En este marco, la Dirección Nacional de Seguridad Social, por medio del Departamento de Recreación, Promoción y Asistencia Social al Trabajador, impulsa espacios de información, sensibilización y capacitación, dirigidos a personas adultas mayores y a quienes trabajan en su atención. Estas acciones buscan acercar los instrumentos y derechos sociolaborales a las comunidades y generar condiciones que favorezcan un envejecimiento activo y saludable.

Durante este año se han desarrollado actividades con personas adultas mayores y organizaciones comunitarias en distintos territorios, mediante talleres y espacios de intercambio sobre derechos, instrumentos sociolaborales y envejecimiento activo. Entre las comunidades atendidas se encuentran Puriscal, Desamparados, Cartago, Coronado y Tarrazú, fortaleciendo así el acercamiento institucional a las diferentes realidades y necesidades de esta población.

Asimismo, se promueven espacios de capacitación dirigidos a personas funcionarias que brindan atención a personas adultas mayores, con el propósito de fortalecer sus conocimientos y sensibilización sobre los derechos y necesidades de esta población. Estas iniciativas permiten avanzar hacia una atención institucional cada vez más cercana, respetuosa e inclusiva.

Conmemorar el mes de la Persona Adulta Mayor significa, por tanto, mucho más que celebrar una fecha; significa reconocer trayectorias de vida, valorar conocimientos y experiencias, combatir prejuicios asociados a la edad y promover oportunidades para que las personas adultas mayores continúen participando activamente en nuestra sociedad.

El MTSS reafirma su compromiso de continuar desarrollando acciones que contribuyan a que las personas adultas mayores conozcan y ejerzan sus derechos, participen en sus comunidades y sean reconocidas como protagonistas del desarrollo social y económico del país. Este octubre es una oportunidad para agradecer, reconocer y aprender de quienes han contribuido a construir la Costa Rica que hoy tenemos, pero también para recordar que una sociedad que respeta y valora a sus personas adultas mayores, construye mejores condiciones para todas las generaciones.