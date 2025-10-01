El Organismo Investigación Judicial (OIJ) solicitó la colaboración de la ciudadanía para individualizar el vehículo que se observa en el video.

Esto se da debido a que buscan dar con el conductor, ya que figura como sospechoso del delito de Lesiones culposas.

Los hechos ocurrieron con los que se le vinculan a este hombre ocurrieron el 31 de julio del 2025 a las 9:58 p.m. en Distrito El Carmen, en San José.

En apariencia, el sujeto que conducía aparentemente colisionó con una motocicleta que iba circulando por un cruce de calles.

Descripción:

Vehículo: Tipo SUV, color gris, con vidrios polarizados.

Sospechoso: Masculino, estatura alta, contextura delgada, tez blanca, sin cabello, vestía camiseta color blanco, pantaloneta color negro y tenis color negro con blanco.

Toda información que se pueda brindar sobre el caso es considera indispensable por las autoridades.

Es por esto que hacen un llamado para que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.