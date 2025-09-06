Plenario tomará decisión final en 15 días

Con el apoyo de Andrea Álvarez y Rocío Alfaro, los diputados de la comisión especial recomendaron a la Asamblea Legislativa levantarle la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves, por la investigación del Caso BCIE.

Luego de un mes de sesionar, en el que analizaron el expediente judicial, llamaron a comparecer al fiscal general Carlo Díaz, al mandatario y al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, el órgano legislativo encontró los indicios suficientes para tomar dicha decisión y el expediente goza de la robustez necesaria para que la causa sea elevada a juicio.

“Con lo que leí de la declaración, hay suficientes elementos para recomendar el levantamiento del fuero al señor presidente. Hay seriedad y consistencia en la acusación, no tuve ningún elemento que me indicará que hay persecución política”, agregó Álvarez, presidenta de la comisión.

Por su parte, el diputado oficialista, Daniel Vargas, rechazó la recomendación, cuestionando la tesis del “testigo de la corona”, Christian Bulgarelli.

“No existe una prueba fehaciente que demuestra que se cometieron el delito de concusión, además, no es posible concluir a partir del análisis conjunto de la prueba la existencia del delito que se pretende imputar a los acusados. No puedo en ninguna circunstancia recomendar el levantamiento del fuero al señor presidente”, subrayó Vargas.

Diario Extra conversó con la legisladora Pilar Cisneros, quien a pesar de señalar que era algo esperable, asegura que varios diputados están en contra de la decisión.

“Ninguna sorpresa. Siento a muchos diputados con serias dudas porque no hay ninguna prueba de delito alguno. La fiscalía está forzando un proceso, aunque reconoce que no hay ‘ningún apuro’. Siento que la oposición tendrá dificultades para conseguir los 38 votos. Pero en política, uno nunca sabe”, agregó.

Ahora los miembros de la comisión deberán presentar el informe al Plenario, quienes tendrán un plazo de 15 días para estudiarlo y será, tentativamente, el lunes 22 de setiembre cuando se discuta finalmente el posible retiro del fuero.