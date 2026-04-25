La banda mexicana, Grupo Frontera, se presentará mañana domingo en el Parque Viva, y si planea asistir, es importante tomar en cuenta algunas recomendaciones.

Las puertas abrirán a partir de las 4:30 p.m. y cerrarán a las 9:00 p.m., por lo que se recomienda llegar con tiempo para evitar filas y facilitar el ingreso.

El recinto contará con parqueo disponible por un costo aproximado de ¢8.000, que se cancela al ingresar o mediante el uso de dispositivos electrónicos del vehículo. Para ingresar, será obligatorio presentar la entrada previamente descargada junto con un documento de identidad vigente y en buen estado. Los accesos estarán señalizados según la localidad de cada asistente.

En cuanto a las restricciones, no se permitirá el ingreso de alimentos, bebidas, cigarrillos electrónicos, sombrillas, cámaras profesionales, mochilas grandes, objetos punzocortantes, armas, recipientes de vidrio, encendedores, monedas, entre otros artículos que puedan comprometer la seguridad.

Además, dentro del evento únicamente se aceptarán pagos con tarjeta, ya sea de débito o crédito. Para más información, los asistentes pueden consultar las redes sociales oficiales de la productora.