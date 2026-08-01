Recomendaciones a profesionales en derecho y órganos directores

En Costa Rica, la demanda judicial administrativa y el traslado de cargos no son simples formalidades, sino actos que delimitan el objeto del proceso y condicionan el derecho de defensa. Un escrito deficiente puede causar prevención, inadmisibilidad, nulidad o debilitar el caso desde su inicio.

Uno de los errores más frecuentes consiste en redactar sin un diagnóstico jurídico previo. Antes de escribir, debe definirse con precisión qué ocurrió, cuál acto se impugna o cuál conducta se atribuye, qué norma resulta aplicable, qué se pretende obtener, cuál es la vía correcta y con qué pruebas se cuenta.

También es común formular pretensiones o cargos vagos, sin indicar claramente qué se reclama, contra quién se dirige la gestión, cuál hecho concreto se imputa y cuál consecuencia jurídica se persigue, lo que afecta la defensa y la congruencia del procedimiento.

Otro problema importante es la competencia. Presentar una demanda ante un órgano judicial incompetente o iniciar un procedimiento disciplinario por una autoridad sin potestad legal puede provocar retrasos, inadmisibilidad o nulidad. Por eso, debe verificarse la competencia por materia, territorio, grado y función, así como la correcta separación entre órgano instructor y órgano decisor dentro de la Administración.

También es un error confundir hechos con argumentos. Los hechos deben exponerse de manera clara, ordenada y verificable; la valoración jurídica corresponde después. En el traslado de cargos, la Administración debe comunicar con precisión la imputación, indicar las normas presuntamente infringidas, señalar las pruebas disponibles y otorgar oportunidad real de defensa, con acceso al expediente y posibilidad efectiva de descargo.

Finalmente, deben evitarse fallos de ejecución: anexos incompletos, pruebas sin relación con los hechos, citas normativas sin explicación, errores en fechas, nombres o montos, y uso acrítico de inteligencia artificial. Una buena demanda y un buen traslado de cargos no solo informan: ordenan el litigio, preparan la prueba, reducen riesgos procesales, fortalecen la defensa y favorecen una decisión válida y bien fundamentada.