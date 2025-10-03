Personas afectadas por el caso del Fondo Inmobiliario No Diversificado (FIND) del BCR SAFI, se manifestaron en la Asamblea Legislativa para expresar su malestar por el procedimiento del banco estatal.

Entre ellos, Rodrigo Carazo externó a Diario Extra la afectación que ha sufrido.

“Estamos gravemente afectados. En la parte económica, lo que ha sucedido es que 100 colones que invertimos ahora valen si acaso 90 céntimos, es lo que se ha visto reducido.

Todos somos personas que hemos trabajado mucho y creíamos en el banco”, comentó.

Dentro de las solicitudes, los afectados piden transparencia y respuestas por parte de la gerencia de la SAFI con respecto al accionar para reducir la afectación en los fondos invertidos, al igual que les piden asumir la responsabilidad que les corresponde.

En marzo del 2020, el FIND del BCR SAFI adquirió el Parque Empresarial del Pacífico (PEP), ubicado en Esparza, por un monto de $70 millones.

Sin embargo, en setiembre del 2022, un grupo de inversionistas presentó una denuncia en contra de la sociedad del banco por un presunto sobreprecio en la compra del inmueble.

Una auditoría de la entidad reveló que el valor real era cercano a los $35 millones. La Sugeval le ordenó al banco aportar los $70 millones de la transacción al Fondo Inmobiliario para reducir el impacto a los inversionistas.

El BCR apeló la orden emitida, aunque el Conassif, declaró sin lugar el recurso presentado.

Posterior al fallo, el Banco comunicó que iba a llevar la situación a los Tribunales de Justicia debido a que implicaría trasladar fondos públicos a un patrimonio privado.

Duni Induni Afectada

“No es justo que el trabajo de tantos años, donde nosotros teníamos puestas las esperanzas en tener un futuro para la vejez, para no depender de una pensión o de nuestros hijos y tener calidad de vida, hagan negocios sucios, fraudulentos y se lleven nuestro dinero descaradamente”.