Recibe la eutanasia la joven parapléjica española

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Barcelona. (AFP)-Una española de 25 años que se quedó parapléjica como consecuencia de un intento de suicidio recibió este jueves la eutanasia tras una larga batalla legal con su padre.

Noelia, como es conocida, falleció en el centro de Sant Pere de Ribes, a unos 40 km de Barcelona, en el que residía desde hace un tiempo, informaron la televisión pública y otros medios españoles.

“A ver si ya por fin puedo descansar, porque ya no puedo más. No puedo más con esta familia, no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta”, había explicado en una entrevista emitida el miércoles en la cadena Antena 3. El Parlamento aprobó en 2021 la ley que despenaliza la eutanasia, convirtiendo a España en uno de los pocos países que permiten a un paciente incurable recibir ayuda para morir y evitar “un sufrimiento intolerable”, siempre que cumpla unos estrictos requisitos.

Noelia, quien quedó parapléjica en 2022 tras lanzarse de un quinto piso en un intento de suicidio, relató una vida plagada de sufrimiento y marcada por los problemas de sus padres, que la llevaron a pasar tramos de su infancia tutelada por la administración.

Igualmente, contó haber padecido posteriormente agresiones sexuales por parte de hombres e intentos de suicidio.

“Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia. Yo me voy, vosotros os quedáis aquí con todo el dolor, pero yo pienso, ¿y yo, todo el dolor que he sufrido durante todos los años?”, indicó durante la entrevista, en la que también participó su madre.

“Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir”, agregó asegurando, sin embargo, que no quiere ser “ejemplo de nadie”.