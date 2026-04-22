Saúl Umaña, abogado de Randall Zúñiga (suspendido temporalmente del cargo de director del OIJ), explicó a Grupo Extra cómo se encuentra el proceso disciplinario administrativo del funcionario judicial.

Ante un supuesto rechazo a una solicitud de reinstalación del cargo de Zúñiga, el abogado indicó que se trata de un “tema viejo”, ya que desde el inicio habían planteado esta petición.

“En su momento, hace tres o cuatro meses, nosotros hicimos una solicitud de reinstalación, y en aquel momento el tribunal, con vista en las consideraciones que creyó convenientes, la rechazó, y mantiene la medida cautelar de suspensión con goce de salario”, dijo.

Sin embargo, señaló que, posterior a eso, el tribunal a cargo no ha realizado ningún pronunciamiento.

“Pero después de ahí, a que el tribunal ya se haya pronunciado y haya emitido un criterio, no, eso no”, agregó.

Umaña indicó que todavía no han finalizado las audiencias para evacuar la prueba testimonial, por lo cual no puede haber algún pronunciamiento del tribunal.

“Ellos lo que van a hacer es emitir una recomendación a Corte Plena, quien es la que debe resolver por el fondo y así lo establece la Ley Orgánica”, explicó.

El lunes anterior iniciaron las audiencias de testigos, de ambas partes, en relación a las denuncias que se presentaron en aquel momento contra Zúñiga, por supuestos casos de abuso sexual.