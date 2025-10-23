La Sala Constitucional rechazó un recurso de Hábeas Corpus interpuesto por Roberto López contra oficiales de la Policía Municipal de Flores.

Leal había sido abordado por los oficiales cuando vendía verduras y frutas en un punto del cantón de Flores.

Los hechos se hicieron virales, por el malestar de gran parte de los usuarios de redes sociales, ya que catalogaban la intervención como “abusiva”.

“En conclusión, al no constatarse una actuación abiertamente arbitraria por parte de los policías municipales (apellidos Fernández y Ojeda), lo correspondiente es desestimar el presente recurso, como en efecto se dispone”, destacaron.

Dentro de los hechos probados se determinó que López había sido percibido de manera verbal en varias ocasiones previamente, ya que en ese cantón están prohibidas las ventas ambulantes.