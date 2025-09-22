La Sala Constitucional informó que rechazó de plano el recurso de amparo interpuesto por Stephan Brunner a la Asamblea Legislativa por someter a votación su renuncia.

“Considera que negarse a conocer y tramitar su renuncia y someterla a un proceso de votación implica la posibilidad forzarlo, de forma inconstitucional, a permanecer en un cargo al cual ha presentado su renuncia, lo que violenta su derecho a la autonomía de la voluntad y su derecho al trabajo. Se rechaza de plano el recurso“, indicó la Sala Constitucional.

Brunner renunció el pasado 30 de junio, mediante carta dirigida al presidente de la República, para dejar el cargo a partir del 01 de agosto de 2025.

Además, remitió su renuncia al Poder Legislativo el 30 de julio de 2025 y al Tribunal Supremo de Elecciones el 31 de julio de 2025.

Sin embargo, el propio 31 de julio el presidente de la Asamblea Legislativa comunicó a los jefes de fracción y a los diputados en la sesión ordinaria de ese día que su renuncia no sería conocida sino hasta el 4 de agosto de 2025.

Ante todo esto, Brunner presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, pero se dio sin lugar el recurso.