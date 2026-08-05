Los diputados de la Comisión de Hacendarios rechazaron el proyecto de ley que permitía reimponer un impuesto a las inversiones realizadas por costarricenses o empresas nacionales en el exterior para financiar el Programa de Becas Avancemos.

Dicho mecanismo se conoce como rentas pasivas extraterritoriales, el cual fue eliminado en el 2023 por la Asamblea Legislativa anterior. El tributo aplicaba dividendos, intereses o ganancias de capital derivados de inversiones en bonos de gobiernos y acciones de empresas, al igual que alquileres derivados de activos fuera del país. En el 2023, se recaudó cerca de ¢36 mil millones.

La votación fue de 7 votos en contra, por parte de los congresistas de Pueblo Soberano (PPSO) y Liberación Nacional, mientras que el Frente Amplio votó a favor del texto.

“No es un tema de si se crea o no se crea un impuesto; realmente, la imposición existía dentro de la renta como un todo. No obstante, nosotros no vamos a votar este proyecto de ley por la creación de un destino específico. Tiene que ir a Caja Única y el Estado después lo distribuye de acuerdo a las necesidades del país”, indicó Nogui Acosta, jefe de fracción del PPSO.

Acosta agregó que están de acuerdo con el gravamen y que el Ministerio de Hacienda está trabajando en una propuesta para presentarla a la Asamblea.

Por parte del PLN expusieron que tampoco estaban de acuerdo con el destino específico. Además, externaron preocupación porque los recursos estarían sujetos a la regla fiscal.

“No existe garantía de que Avancemos reciba la totalidad de los recursos esperados. Los destinos específicos son jurídicamente válidos, pero no necesariamente constituyen la forma más eficiente de asignar recursos públicos, porque podrían generar asignaciones superiores o inferiores a las necesidades reales del programa según la validez de la demanda”, agregó Ángela Aguilar, diputada del PLN.

Por su parte, los diputados del FA defendieron la iniciativa, la cual fue presentada por la fracción en la Asamblea pasada, argumentando que el mismo expresidente Rodrigo Chaves vetó la ley que eliminó el impuesto a rentas pasivas.

“En ese mismo veto dio las siguientes argumentaciones: limitar el gravamen y restringir el impuesto sobre las utilidades a los ingresos o beneficios generados exclusivamente en el territorio nacional es un retroceso legislativo que debilita el sistema tributario nacional. Esto solo beneficiará a los contribuyentes con mayor capacidad económica, lo que traería mayor regresividad al sistema impositivo nacional”, expuso María Eugenia Román.

Antonio Trejos, del FA, agregó que los recursos son parte de empresas de capital nacional o con actividad económica en el país donde generaron ganancias y después trasladan las utilidades al extranjero para invertirlas en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, Bolsa de Valores o bienes inmobiliarios y generar una mayor riqueza. Sin embargo, cuando los intereses regresan a Costa Rica, están libres de impuestos.

“Si una riqueza se construyó en Costa Rica, lo razonable es que los rendimientos paguen tributos aquí, que no se escondan en una cuenta en el extranjero. Eso es lo mínimo razonable y, particularmente, si la riqueza se genera por el 1% más rico del país, que contribuya a fortalecer el Estado Social de Derecho”, señaló Trejos.

¿Qué es el Programa Avancemos?

Es un esquema de transferencias monetarias condicionadas dirigido a estudiantes de escasos recursos económicos, con el objetivo de evitar la deserción escolar y facilitar su permanencia en el sistema educativo. Las becas oscilan entre ¢18 mil y ¢40 mil mensuales.

Según la exposición de motivos del proyecto de ley, hay 50 mil hogares en condición de pobreza que no recibían ningún tipo de transferencia estatal. No obstante, el documento sostiene que, en lugar de ampliar la cobertura, se han disminuido los recursos destinados al Programa Avancemos.

Los recortes se reflejan tanto en las metas de cobertura como en el presupuesto asignado. La meta de becas pasó de 384 mil en 2022 a 274 mil en 2023. Asimismo, las becas efectivamente otorgadas disminuyeron de 387.739 en 2022 a 289.874 en 2023.

A esto se suma una reducción presupuestaria, al pasar de ¢85.373 millones en 2023 a ¢76.272 millones en 2024.